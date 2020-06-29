У Карпатах врятували двох туристів, які заблукали на Говерлі

Фото: гора Говерла (twitter.com/CarpathianLand)

Туристи заблукали під час спуску з гори

У Карпатах рятувальники допомогли спуститися з гори двом туристам. Вони заблукали під час сходження з Говерли.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Івано-Франківської області.

Так, 28 червня о 00:50 до чергового пошуково-рятувального відділення у смт. Ворохта урочище Заросляк надійшло повідомлення від 2 туристів, жителів села Лисичів, Львівської області, про те, що під час сходження з гори Говерла вони втратили орієнтування та заблукали.

ДСНС залучило спеціалізовану рятувальну групу. О 01:50 рятувальники знайшли заблукалих туристів неподалік водоспаду, вони були в задовільному стані, медичної допомоги не потребували. Рятувальники супроводили заблукалих туристів до навчально-спортивної бази "Заросляк".

Раніше повідомлялося, що у Карпатах через різке підвищення рівня води в річці застрягли 22 туристи.

РБК-Україна писало, що у Карпатах загинув 26-річний турист зі Львова від прямого попадання блискавки, трагедія сталася на горі Грофа.

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Автор: Инна Собора