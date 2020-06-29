ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Карпатах врятували двох туристів, які заблукали на Говерлі

Новини » Суспільство     29.06.2020 - 03:54
У Карпатах врятували двох туристів, які заблукали на Говерлі
Фото: гора Говерла (twitter.com/CarpathianLand)

Туристи заблукали під час спуску з гори

У Карпатах рятувальники допомогли спуститися з гори двом туристам. Вони заблукали під час сходження з Говерли.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Івано-Франківської області.

Так, 28 червня о 00:50 до чергового пошуково-рятувального відділення у смт. Ворохта урочище Заросляк надійшло повідомлення від 2 туристів, жителів села Лисичів, Львівської області, про те, що під час сходження з гори Говерла вони втратили орієнтування та заблукали.

ДСНС залучило спеціалізовану рятувальну групу. О 01:50 рятувальники знайшли заблукалих туристів неподалік водоспаду, вони були в задовільному стані, медичної допомоги не потребували. Рятувальники супроводили заблукалих туристів до навчально-спортивної бази "Заросляк".

Раніше повідомлялося, що у Карпатах через різке підвищення рівня води в річці застрягли 22 туристи.

РБК-Україна писало, що у Карпатах загинув 26-річний турист зі Львова від прямого попадання блискавки, трагедія сталася на горі Грофа.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Инна Собора

Теги Новини України туристы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся