В Карпатах спасатели эвакуировали травмированную туристку

В Ивано-Франковской области спасатели спустили с горы Хомяк туристку из Луцка. При восхождении она получила травму ноги и не могла самостоятельно передвигаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС .

Отмечается, что после поступления сообщения о том, что при восхождении на гору Хомяк туристка из Луцка травмировала ногу, на место выдвинулись сотрудники поисково-спасательного подразделения.

"В 17:50 они прибыли на место и оказались пострадавшей доврачебную помощь", - указали в ГСЧС.

Пострадавшую доставили к подножию горы возле села Поляниця. При этом спасатели несли женщину на специальных носилках.