У Карпатах рятувальники евакуювали травмовану туристку

В Івано-Франківській області рятувальники спустили з гори Хом'як туристку з Луцька. При сходженні вона отримала травму ноги і не могла самостійно пересуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС .

Відзначається, що після надходження повідомлення про те, що при сходженні на гору Хом'як туристка з Луцька травмувала ногу, на місце висунулися співробітники пошуково-рятувального підрозділу.

"О 17:50 вони прибули на місце і виявилися постраждалою долікарську допомогу", - вказали в ДСНС.

Постраждалу доставили до підніжжя гори біля села Поляниця. При цьому рятувальники несли жінку на спеціальних ношах.