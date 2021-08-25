RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Карпатах рятувальники евакуювали травмовану туристку

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Івано-Франківській області рятувальники спустили з гори Хом'як туристку з Луцька. При сходженні вона отримала травму ноги і не могла самостійно пересуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Відзначається, що після надходження повідомлення про те, що при сходженні на гору Хом'як туристка з Луцька травмувала ногу, на місце висунулися співробітники пошуково-рятувального підрозділу.

"О 17:50 вони прибули на місце і виявилися постраждалою долікарську допомогу", - вказали в ДСНС.

Постраждалу доставили до підніжжя гори біля села Поляниця. При цьому рятувальники несли жінку на спеціальних ношах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Івано-ФранківськДСНС