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В Карпатах зберігається значна лавинна небезпека

Новини » Суспільство    22.01.2019 - 08:28
В Карпатах зберігається значна лавинна небезпека
Ілюстративне фото (УНІАН)

У Закарпатській області є загроза зсувів снігу на дороги

У Карпатах зберігається значна небезпека сходження лавин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

За даними Укргідрометцентру, 22 січня на високогір’ї, в горах Закарпатської області та в горах Івано-Франківської області утримується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Зазначимо, 22 січня 2019 року на заході України місцями очікується сніг, на решті території без опадів, температура повітря вдень опуститься до -9.

Як писав Styler, 22 січня в Україні знову посиляться морози. За словами народного синоптика Наталки Діденко, 23 січня погода зміниться. В Україну прийдуть снігопади і хуртовини, на півдні значно потеплішає, тому там можливі опади у вигляді снігу і дощу.

Погода на сьогодні: в Україні переважно без опадів, вдень до -9 В Україні завтра очікується невеликий сніг та до -16 градусів морозу
Новини України ГідрометцентрснегКарпатылавина
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