В Карпатах зберігається значна лавинна небезпека

Ілюстративне фото (УНІАН)

У Закарпатській області є загроза зсувів снігу на дороги

У Карпатах зберігається значна небезпека сходження лавин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

За даними Укргідрометцентру, 22 січня на високогір’ї, в горах Закарпатської області та в горах Івано-Франківської області утримується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Зазначимо, 22 січня 2019 року на заході України місцями очікується сніг, на решті території без опадів, температура повітря вдень опуститься до -9.

Як писав Styler, 22 січня в Україні знову посиляться морози. За словами народного синоптика Наталки Діденко, 23 січня погода зміниться. В Україну прийдуть снігопади і хуртовини, на півдні значно потеплішає, тому там можливі опади у вигляді снігу і дощу.