В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин

В Карпатах сегодня, 21 февраля, из-за непогоды существует угроза схода лавин. Такие данные привел Украинский гидрометцентр.

Как сообщается, в Карпатах наблюдаются снегопады. Из-за этого в горах Львовской и на высокогорье Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность. В ведомстве объявили 3 уровень опасности.

Напомним, в Украине потеплело и сильные морозы отошли, но утром еще холодно. В Донецкой, Полтавской и Сумской идет снег, уже выпало до 3 сантиметров осадков.

Также РБК-Украина писало, что в стране потепление продержится минимум до следующей среды, 24 февраля. Синоптики прогнозируют недолгое возвращение тепла.

Ранее сообщалось, что в эти выходные в большинстве областей Украины еще будут держаться сильные морозы, в частности, ночью термометры покажут до -20 градусов. Однако уже с начала следующей недели в стране температура воздуха поползет вверх.