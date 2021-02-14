В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин

В воскресенье, 14 февраля, в Карпатах сохраняется угроза схождения снежных лавин. Синоптики объявили третий уровень опасности.
Снеголавинная опасность сохраняется в горах Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областей.
"По информации Закарпатского областного центра по гидрометеорологии 13 - 14 февраля на высокогорье Закарпатской области удержится значительная снеголавинная опасность (III уровень)", - говорится в сообщении
Напомним, на выходных в Украине снегопады отступят, однако в эти дни ударят сильные морозы.
Кроме того, из-за снежного циклона во Львовской области выпало 90 сантиметров снега.
Добавим, что с 12 февраля в Украине резко похолодало. В ночное время столбик термометра опустится ниже 10 градусов мороза на западе и севере страны.
Ранее сообщалось, что антициклон принесет в Украину сильное похолодание и ночные морозы до 27 градусов.