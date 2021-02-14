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В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин

Автор: РБК-Украина

В воскресенье, 14 февраля, в Карпатах сохраняется угроза схождения снежных лавин. Синоптики объявили третий уровень опасности.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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Снеголавинная опасность сохраняется в горах Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областей.

"По информации Закарпатского областного центра по гидрометеорологии 13 - 14 февраля на высокогорье Закарпатской области удержится значительная снеголавинная опасность (III уровень)", - говорится в сообщении

Напомним, на выходных в Украине снегопады отступят, однако в эти дни ударят сильные морозы.

Кроме того, из-за снежного циклона во Львовской области выпало 90 сантиметров снега.

Добавим, что с 12 февраля в Украине резко похолодало. В ночное время столбик термометра опустится ниже 10 градусов мороза на западе и севере страны.

Ранее сообщалось, что антициклон принесет в Украину сильное похолодание и ночные морозы до 27 градусов.

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