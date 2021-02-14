RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Карпатах зберігається загроза сходження снігових лавин

Автор: РБК-Україна

У неділю, 14 лютого, в Карпатах зберігається загроза сходження снігових лавин. Синоптики оголосили третій рівень небезпеки.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Популярні новини
Чи будуть вакцинувати перехворілих COVID: рекомендації МОЗ 11 лютого 2021
Румунія відновила роботу ще одного пункту пропуску на кордоні з Україною 12 лютого 2021
Київ відкриє школи і дитячі сади: стало відомо коли 12 лютого 2021
У рейтингу партій сталися зміни: партія Порошенка вийшла на перше місце 11 лютого 2021
Знову Московський. Суд в Києві скасував перейменування проспекту Бандери 11 лютого 2021
Регулятор вперше позбавив ліцензії постачальника газу: зловживав на ринку 12 лютого 2021
Перейменування проспекту Бандери назад на Московський оскаржать в суді, - КМДА 11 лютого 2021
Коли закінчаться снігопади в Україні: синоптики назвали нову дату 12 лютого 2021
Різке похолодання йде в Україну: синоптики назвали дату 11 лютого 2021
У Вінниці чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів 11 лютого 2021

Сніголавинна небезпека зберігається в горах Івано-Франківської, Закарпатської і Львівської областей.

"За інформацією Закарпатського обласного центру з гідрометеорології 13 - 14 лютого на високогір'ї Закарпатської області утримається значна сніголавинна небезпека (III рівень)", - йдеться в повідомленні

Нагадаємо, на вихідних в Україні снігопади відступлять, однак в ці дні вдарять сильні морози.

Крім того, через снігового циклону у Львівській області випало 90 сантиметрів снігу.

Додамо, що з 12 лютого в Україні різко похолодало. Вночі стовпчик термометра опуститься нижче 10 градусів морозу, на заході та півночі країни.

Раніше повідомлялося, що антициклон принесе в Україну сильне похолодання і нічні морози до 27 градусів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Карпатылавина
Читайте також
У ДСНС спростували інформацію про лавину на трасі Київ-Чоп
На дорогу Київ-Чоп зійшла лавина. Рух заблоковано (новина виправлена)
Прогноз погоди