У неділю, 14 лютого, в Карпатах зберігається загроза сходження снігових лавин. Синоптики оголосили третій рівень небезпеки.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"За інформацією Закарпатського обласного центру з гідрометеорології 13 - 14 лютого на високогір'ї Закарпатської області утримається значна сніголавинна небезпека (III рівень)", - йдеться в повідомленні

Сніголавинна небезпека зберігається в горах Івано-Франківської, Закарпатської і Львівської областей.

Нагадаємо, на вихідних в Україні снігопади відступлять, однак в ці дні вдарять сильні морози.

Крім того, через снігового циклону у Львівській області випало 90 сантиметрів снігу.

Додамо, що з 12 лютого в Україні різко похолодало. Вночі стовпчик термометра опуститься нижче 10 градусів морозу, на заході та півночі країни.

Раніше повідомлялося, що антициклон принесе в Україну сильне похолодання і нічні морози до 27 градусів.