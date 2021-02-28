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В Карпатах сохраняется угроза схода лавин

Новина українською → Ивано-Франковская область, Воскресенье 28 февраля 2021 09:45
В Карпатах сохраняется угроза схода лавин Фото: горы (pixabay)
Автор: РБК-Украина

В воскресенье, 28 февраля, в Карпатах сохраняется угроза схождения снежных лавин. Синоптики объявили третий уровень опасности.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Снеголавинная опасность сохраняется в горах Ивано-Франковской области.

"В связи с оттепелью и ожидаемыми осадками, 28 февраля на высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в субботу в Украине немного похолодает, в большинстве регионов будет снег с дождем. В воскресенье ночью будет "минус" на западе страны.

Кроме того, ранее прогнозировали, что погода в последние дни февраля принесет новую волну похолодания и осадки в виде дождей с мокрым снегом.

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