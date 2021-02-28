В Карпатах зберігається загроза сходження лавин

У неділю, 28 лютого, в Карпатах зберігається загроза сходження снігових лавин. Синоптики оголосили третій рівень небезпеки.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"У зв'язку з відлигою та очікуваними опадами, 28 лютого на високогір'ї Івано-Франківської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в суботу в Україні трохи похолоднішає, в більшості регіонів буде сніг з дощем. У неділю вночі буде "мінус" на заході країни.

Крім того, раніше прогнозували, що погода в останні дні лютого принесе нову хвилю похолодання та опади у вигляді дощів з мокрим снігом.