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В Карпатах зберігається загроза сходження лавин

Новость на русском → Івано-Франківська область, Неділя 28 лютого 2021 09:45
В Карпатах зберігається загроза сходження лавин Фото: гори (pixabay)
Автор: РБК-Україна

У неділю, 28 лютого, в Карпатах зберігається загроза сходження снігових лавин. Синоптики оголосили третій рівень небезпеки.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Сніголавинна небезпека зберігається в горах Івано-Франківської області.

"У зв'язку з відлигою та очікуваними опадами, 28 лютого на високогір'ї Івано-Франківської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в суботу в Україні трохи похолоднішає, в більшості регіонів буде сніг з дощем. У неділю вночі буде "мінус" на заході країни.

Крім того, раніше прогнозували, що погода в останні дні лютого принесе нову хвилю похолодання та опади у вигляді дощів з мокрим снігом.

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