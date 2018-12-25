В Карпатах зберігається лавинна небезпека

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Значна лавинна небезпека зберігається у високогір'ї Карпат

Станом на 25 грудня в Карпатах зберігається значна лавинна небезпека. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що 25 грудня на високогір'ї центральної та східної частини Закарпатської області у зв'язку з продовженням снігопаду і заметілі очікується:

у західній і центральній частині - значна лавинна небезпека (3 рівень);

у східній частині збережеться - значна лавинна небезпека (3 рівень).

У гірських районах центральної і східної частини області існує загроза снігових зсувів на дороги. 25 - 26 грудня у високогір'ї Івано-Франківської області збережеться значна лавинна небезпека (3 рівень).

Крім того, за даними Гідрометцентру, 25 грудня на річці Тиса в Чопі продовжиться добігання невисокої хвилі з підвищенням рівня на 0,8 - 1,3 м, без негативних наслідків.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про погіршення погоди в Україні. Зокрема, в цілому по країні очікуються снігопади, хуртовини пориви вітру 15-20 м/с, в Приазов'ї місцями до 25-28 м/с.