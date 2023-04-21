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Дощі та грози, а в Карпатах - сніг: прогноз погоди на сьогодні

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Україна , П'ятниця 21 квітня 2023 07:00
Дощі та грози, а в Карпатах - сніг: прогноз погоди на сьогодні Фото: Україну знову накриють дощі та грози (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 21 квітня буде дощовитою, у деяких регіонах очікуються грози. Температура повітря буде до +19 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні по всій Україні хмарно з проясненнями. На півдні, сході та в центрі - помірні дощі. У північних областях - дрібні опади. У південній частині України можливі грози. На високогір'ї Карпат сьогодні невеликий дощ, а місцями зі снігом.

Вітер переважно північний та північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря буде у межах +10 +15 градусів, на Закарпатті до +19. Вночі температура опуститься до +4 +9.

У Карпатах вдень +4 +9 градусів, а вночі від +4 до -1 градусу.

Дощі та грози, а в Карпатах - сніг: прогноз погоди на сьогодні

Погода у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність. Вдень місцями можливий дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів вдень у Києві покажуть +10 +15 градусів, а вночі +5 +7.

Нагадаємо, синоптики попередили, що найближчими днями паводок на річці Десна досягне піку, тому рівень води знову може піднятися.

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