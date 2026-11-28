У Карпатах сніг, на півдні дощ: чого чекати від погоди в Україні сьогодні
У суботу, 28 листопада, в Україні очікуються невеликі морози, на Закарпатті та півдні плюсова температура. Переважно без опадів, але місцями можливий сніг і дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями.
У південно-західній частині вночі помірний, на Прикарпатті місцями значний сніг та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, вдень в Карпатах невеликий сніг. На решті території без опадів.
Температура вдень 0-5° морозу, на Закарпатті 0-5° тепла. На півдні Одещини та в Криму дощі, температура впродовж доби 1-6° тепла.
В більшості західних і центральних областей на дорогах місцями ожеледиця.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с, вдень на узбережжі морів місцями пориви 15-20 м/с.
Погода у Києві
У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, без опадів.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура по області вдень 0-5° морозу, у Києві 1-3° морозу.
Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою може бути цьогорічна зима в Україні.