У суботу, 28 листопада, в Україні очікуються невеликі морози, на Закарпатті та півдні плюсова температура. Переважно без опадів, але місцями можливий сніг і дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Погода в Україні

Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями.

У південно-західній частині вночі помірний, на Прикарпатті місцями значний сніг та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, вдень в Карпатах невеликий сніг. На решті території без опадів.

Температура вдень 0-5° морозу, на Закарпатті 0-5° тепла. На півдні Одещини та в Криму дощі, температура впродовж доби 1-6° тепла.

В більшості західних і центральних областей на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с, вдень на узбережжі морів місцями пориви 15-20 м/с.

Фото: якою буде погода в Україні 28 листопада (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, без опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 0-5° морозу, у Києві 1-3° морозу.