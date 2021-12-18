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Снегопады и ночью до -4. Какая сегодня будет погода

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Киев, Суббота 18 декабря 2021 07:00
Снегопады и ночью до -4. Какая сегодня будет погода Фото: страну накроет снегопад (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В суботу в Украине будут снегопады. Температура воздуха опустится до -4.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Снегопады ожидаются почти во всех областях, кроме Полтавской, Харьковской и Сумской. Температура воздуха составит:

  • на западе днем 0 + 3, а ночью -1-3,
  • на севере днем -1 + 2, а ночью 0-4,
  • на востоке днем -1 + 1, так и ночью,
  • на юге днем + 1+4, а ночью -1 + 2.
  • в центре днем -1+2, а ночью -1-3.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня также прогнозируют снегопад.

Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода на выходные.

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