Снегопады и ночью до -4. Какая сегодня будет погода
Фото: страну накроет снегопад (Виталий Носач, РБК-Украина)
В суботу в Украине будут снегопады. Температура воздуха опустится до -4.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
Прогноз во всех областях
Снегопады ожидаются почти во всех областях, кроме Полтавской, Харьковской и Сумской. Температура воздуха составит:
- на западе днем 0 + 3, а ночью -1-3,
- на севере днем -1 + 2, а ночью 0-4,
- на востоке днем -1 + 1, так и ночью,
- на юге днем + 1+4, а ночью -1 + 2.
- в центре днем -1+2, а ночью -1-3.
Прогноз в Киеве
В столице сегодня также прогнозируют снегопад.