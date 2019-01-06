У Карпатах через снігопади зберігається лавинна небезпека

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В горах сьогодні очікується значна лавинна небезпека

В українських Карпатах сьогодні, 6 січня 2019 року, очікується значна лавинна небезпека. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що, за даними Гідрометцентру, 6 -7 січня в зв'язку зі снігопадами та хуртовинами у високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей, у горах Львівської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні в Україні в деяких областях очікується сніг, температура опуститься до -13.

За даними синоптиків, вночі у західних, північних областях, а також у Вінницькій, Черкаській області та в Криму помірний сніг, на решті території без істотних опадів. Вдень майже у всіх областях невеликий, у східних областях помірний сніг. На дорогах ожеледиця.

Крім того, окремо синоптики попередили, що на Різдво можуть вдарити суворі морози, у всіх областях рівень температура повітря знизиться до -15 градусів вночі до -11 вдень. В Києві 6 січня очікується сніг і мороз, на Різдво опадів не прогнозується.