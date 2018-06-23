У Карпатах через сніг евакуюють дитячий табір

В Рахівському районі Закарпаття на високогір’ї випав сніг

У Карпатах через сніг та різке пониження температури евакуюють дитячий табір. Про це повідомив голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль.

Так, за інформацією Москаля, в ніч на суботу, 23 червня, в Рахівському районі Закарпаття на високогір’ї випав сніг. Зокрема, біля гори Близниця на гірськолижному курорті Драгобрат шар снігу досяг кілька сантиметрів завтовшки.

"У цій місцевості виявився дитячий наметовий табір, у якому відпочивають 27 дітей. На місце виїхали рятувальники з теплими ковдрами і гарячим чаєм, у найближчі години діти будуть доставлені в низинні населені пункти району", - повідомив він.

За словами Москаля, станом на 8 годину ранку температура повітря на високогір’ї Карпат становить близько 1 градуса тепла.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні сьогодні, 23 червня 2018 року, очікуються грози та шквали до 17-22 м/с, місцями град.