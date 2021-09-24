UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Карпатах снег и штормовой ветер, от походов в горы просят воздержаться

Автор: Инна Собора

В Карпатах поднялся штормовой ветер. Видимость в горах ограничена, падает дождь со снежной крупой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Черногорского горного поисково-спасательного поста.

По состоянию на 8:35 24 сентября на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха 0 градусов, ветер юго-западный 20-24м/с с порывами до 30м/сек.

"Облачно ограниченная видимость до 70м, мелкий дождь со снежной крупой. Настоятельно рекомендуем воздержаться от выхода в высокогорье!", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в среду, 22 сентября, в Карпатах выпал снег.

Напомним, 21 сентября на горе Поп Иван было зафиксировано -6 градусов и это была самая низкая температура воздуха в сентябре.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеШтормовое предупреждениеСнегопад