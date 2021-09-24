В Карпатах снег и штормовой ветер, от походов в горы просят воздержаться

В Карпатах поднялся штормовой ветер. Видимость в горах ограничена, падает дождь со снежной крупой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Черногорского горного поисково-спасательного поста.
По состоянию на 8:35 24 сентября на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха 0 градусов, ветер юго-западный 20-24м/с с порывами до 30м/сек.
"Облачно ограниченная видимость до 70м, мелкий дождь со снежной крупой. Настоятельно рекомендуем воздержаться от выхода в высокогорье!", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в среду, 22 сентября, в Карпатах выпал снег.
Напомним, 21 сентября на горе Поп Иван было зафиксировано -6 градусов и это была самая низкая температура воздуха в сентябре.