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В Карпатах выпал снег, на горе Поп Иван видимость ограничена

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Карпаты, Среда 22 сентября 2021 08:59
В Карпатах выпал снег, на горе Поп Иван видимость ограничена Фото: гора Поп Иван Черногорский (facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 22 сентября, в Карпатах выпал снег. На горе Поп Иван из-за осадков плохая видимость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

Сообщается, что по состоянию на 08:35 22 сентября на горе Поп Иван Черногорский облачно, ограниченная видимость и падает снег. Ветер северо-западный 3-4 м / с.
Температура окружающей среды -4 градуса.

Напомним, вчера на горе Поп Иван было зафиксировано -6 градусов и это была самая низкая температура воздуха в сентябре.

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