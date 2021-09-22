В Карпатах выпал снег, на горе Поп Иван видимость ограничена
Фото: гора Поп Иван Черногорский (facebook.com/chornogora.rescue112)
В среду, 22 сентября, в Карпатах выпал снег. На горе Поп Иван из-за осадков плохая видимость.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.
Сообщается, что по состоянию на 08:35 22 сентября на горе Поп Иван Черногорский облачно, ограниченная видимость и падает снег. Ветер северо-западный 3-4 м / с.
Температура окружающей среды -4 градуса.
Напомним, вчера на горе Поп Иван было зафиксировано -6 градусов и это была самая низкая температура воздуха в сентябре.