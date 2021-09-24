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В Карпатах снег и штормовой ветер, от походов в горы просят воздержаться

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Пятница 24 сентября 2021 09:07
В Карпатах снег и штормовой ветер, от походов в горы просят воздержаться Фото: в Карпатах штормовой ветер (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Инна Собора

В Карпатах поднялся штормовой ветер. Видимость в горах ограничена, падает дождь со снежной крупой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Черногорского горного поисково-спасательного поста.

По состоянию на 8:35 24 сентября на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха 0 градусов, ветер юго-западный 20-24м/с с порывами до 30м/сек.

"Облачно ограниченная видимость до 70м, мелкий дождь со снежной крупой. Настоятельно рекомендуем воздержаться от выхода в высокогорье!", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в среду, 22 сентября, в Карпатах выпал снег.

Напомним, 21 сентября на горе Поп Иван было зафиксировано -6 градусов и это была самая низкая температура воздуха в сентябре.

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