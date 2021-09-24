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У Карпатах сніг та штормовий вітер, від походів в гори просять утриматися

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П'ятниця 24 вересня 2021 09:07
У Карпатах сніг та штормовий вітер, від походів в гори просять утриматися Фото: в Карпатах штормовий вітер (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Инна Собора

В Карпатах піднявся штормовий вітер. Видимість у горах обмежена, падає дощ зі сніжною крупою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

Станом на 8:35 24 вересня на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря 0 градусів, вітер південно-західний 20-24м/с з поривами до 30м/с.

"Хмарно обмежена видимість до 70м, дрібний дощ зі сніжною крупою. Наполегливо рекомендуємо утриматися від виходу у високогір'я!", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у середу, 22 вересня, в Карпатах випав сніг.

Нагадаємо, 21 вересня на горі Піп Іван було зафіксовано -6 градусів і це була найнижча температура повітря у вересні.

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