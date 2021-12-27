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В Карпатах из-за сильных снегопадов возможны лавины

Автор: Дмитрий Левицкий

В Карпатах сегодня, 27 декабря, ожидаются сильные снегопады и метели. Из-за непогоды в горах существует высокий риск схода лавин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

В горах Ивано-Франковской и на высокогорье восточной части Закарпатской областей объявлен 4 уровень опасности схода лавин.

На высокогорье Западной и центральной части Закарпатской области удерживается 3 уровень опасности.

Кроме того, на участке Днестра между Галичем и Днестровским водохранилищем в течение нескольких дней ожидается интенсивное образование шуги, а местами установка ледостава. Кроме того, на Днестре возможно формирование зажоров льда с резким колебанием уровней воды.

Напомним, РБК-Украина рассказывало, какой будет погода в областях сегодня.

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КарпатыГСЧСЗакарпатская областьИвано-Франковская областьПогода