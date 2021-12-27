Мороз и снег на юге и западе. Какой будет погода сегодня в Украине
Фото: снег ожидается на юге и западе (Виталий Носач, РБК-Украина)
В понедельник, 27 декабря, в южной части, в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях ожидается снег. На остальной территории без осадков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Температура воздуха, по данным синоптиков, составит:
- в западных областях днем -3 -6, ночью -9 -13 градусов;
- на севере страны днем -3 -6 градусов, ночью -10 -12;
- в восточных областях от -6 -8 днем, а ночью -12 -14 градусов;
- на юге страны от -3 до +3, а ночью -1 -4 градусов;
- в центральных областях днем -2 -5 градусов, а ночью -9 -11.
Погода в Киеве
Сегодня в столице без осадков. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха днем составит -4 -6 градусов, а ночью -11 -13.