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Мороз и снег на юге и западе. Какой будет погода сегодня в Украине

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Украина, Понедельник 27 декабря 2021 07:00
Мороз и снег на юге и западе. Какой будет погода сегодня в Украине Фото: снег ожидается на юге и западе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В понедельник, 27 декабря, в южной части, в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях ожидается снег. На остальной территории без осадков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Температура воздуха, по данным синоптиков, составит:

  • в западных областях днем -3 -6, ночью -9 -13 градусов;
  • на севере страны днем -3 -6 градусов, ночью -10 -12;
  • в восточных областях от -6 -8 днем, а ночью -12 -14 градусов;
  • на юге страны от -3 до +3, а ночью -1 -4 градусов;
  • в центральных областях днем -2 -5 градусов, а ночью -9 -11.

Мороз и снег на юге и западе. Какой будет погода сегодня в Украине

Погода в Киеве

Сегодня в столице без осадков. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха днем составит -4 -6 градусов, а ночью -11 -13.

Мороз и снег на юге и западе. Какой будет погода сегодня в Украине

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