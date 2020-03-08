В Карпатах сегодня сохранится значительная лавинная опасность

В воскресенье, 8 марта в Карпатах сохранится высокий уровень лавинной опасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По прогнозу синоптиков, сегодня возможно схождение снежных лавин в горах Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.

Отмечается, что в горах сегодня хранится 3 уровень снеголавинной опасности

Напомним, ранее сообщалось, что высота снежного покрова в Карпатах местами превысила полтора метра. На станции Пожижевская высота снежного покрова составляла 34-154 сантиметров. Высоту более одного метра снега зафиксировали на Драгобрате - 138 сантиметров.

Также РБК-Украина писало, что на норвежском архипелаге Шпицберген произошел сход снежной лавины вблизи ледника Баренцбург. В результате схода лавины погибли 2 человека.

Кроме того, в Грузии после схода снежной лавины на горе Тетнульди исчез украинский турист. В районе схода лавины оказались четверо туристов из Чехии и турист из Украины, место нахождения последнего неизвестно.