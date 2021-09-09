В Карпатах произошло землетрясение

Вблизи села Брестов Мукачевского района Закарпатской области зафиксировали землетрясение. Подземный толчок был магнитудой 2,5.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Землетрясение произошло 8 сентября в 16:32.
"Измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона вблизи был зафиксирован подземный толчок магнитудой 2,5 без негативных последствий", - сообщили спасатели.
По их информации, граждане не обращались в ГСЧС в результате землетрясения.
Напомним, в начале июня в Украине произошли два землетрясения.
Ранее сообщалось, что 9 апреля на востоке Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,6, которое могло распространиться на территорию Одесской области.