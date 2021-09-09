В Карпатах стався землетрус

Поблизу села Брестів Мукачівського району Закарпатської області зафіксували землетрус. Підземний поштовх був магнітудою 2,5.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Землетрус стався 8 вересня о 16:32.
"Вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону поблизу було зафіксовано підземний поштовх магнітудою 2,5 без негативних наслідків", - повідомили рятувальники.
За їхньою інформацією, громадяни не зверталися до ДСНС унаслідок землетрусу.
Нагадаємо, на початку червня в Україні сталися два землетруси.
Раніше повідомлялося, що 9 квітня на сході Румунії стався землетрус магнітудою 4,6, який міг поширитися на територію Одеської області.