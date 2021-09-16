В Карпатах произошел взрыв во время разжигания костра: погибли два человека

Вчера вечером на полонине "Под Берды" вблизи с. Вороненка отдыхали 12 туристов, из них двое - дети.

Они разжигали костер, во время чего произошел взрыв неустановленного происхождения. В результате погибли 2 человека, 3 человека травмированы и 1 человек получил контузию.

Сегодня утром травмированных транспортировали к подножию горы, передали медицинским работникам и госпитализировали.

Для поиска и транспортировки пострадавших от ГСЧС привлекалось 30 человек и 6 единиц техники.