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У Карпатах стався вибух під час розпалювання багаття: загинули двоє людей

Автор: Анастасія Рокитна

У Карпатах стався вибух під час розпалювання багаття. В результаті загинули дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Вчора ввечері на полонині "Під Берди" поблизу с. Вороненка відпочивали 12 туристів, з них двоє - діти.

Вони розпалювали багаття, під час чого стався вибух невстановленого походження. Внаслідок загинули 2 особи, 3 особи травмовано та 1 особа отримала контузію.

Сьогодні зранку травмованих осіб транспортовано до підніжжя гори, передано медичним працівникам та госпіталізовано.

Для пошуку та транспортування постраждалих від ДСНС залучалося 30 осіб та 6 одиниць техніки.

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КарпатыВибух