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В Карпатах потерялись три человека на снегоходах. Их ищут второй день

Автор: Александр Мороз

В Закарпатской области потерялись три человека. Они выехали в горы на снегоходах и заблудились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что вчера вечером поступила сообщении о том, что во время катания на снегоходах в районе полонины Руна Турье-Реметовской территориальной общины Ужгородского района заблудились трое мужчин. Телефонная связь с ними периодически появляется, спасатели направляют их и двигаются навстречу.

К поисково-спасательным работ привлекли 4 горных отделения. Одни обследуют территорию в районе горной долины Руна Ужгородского района, другие ищут в горной местности близ с. Пашковцы. Всего в поисках задействованы 20 спасателей и 4 единицы техники, а также 6 волонтеров на 2 автомобилях.

Напомним, сегодня сообщалось, что из-за сильного снегопада в Карпатах на высокогорье в Закарпатской области есть угроза схождения лавин.

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КарпатыЗакарпатская область