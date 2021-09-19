UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Карпатах пострадала туристка, которая спускалась с Говерлы

Автор: Наталья Скороход

В Карпатах травмировалась туристка при спуске с горы Говерлы. Ей понадобилась помощь спасателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

В сообщении говорится, что женщина пострадала сегодня во время спуска с Говерлы. Ей понадобилась помощь спасателей.

Спасатели оказали туристке первую домедицинскую помощь и эвакуировали ее с горы.

"Спасатели оказали женщине первую домедицинскую помощь и на специальных носилках спустили вниз и передали медикам", - говорится в сообщении.

Отметим, что Говерла является самой высокой горой Украины, ее высота над уровнем моря составляет 2061 метров. При этом покорение этой вершины является наиболее популярным маршрутом среди туристов в Карпатах.

Напомним, что в Карпатах ухудшилась погода. В Закарпатской и Ивано-Франковской области ожидаются сильные дожди.

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области произошло землетрясение. Его наблюдали жители Мукачаевского района, но обошлось без пострадавших.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГСЧС