В Карпатах с помощью авиации ищут заблудившегося туриста

Ранее в воскресенье, 14 февраля, спасателям удалось найти одного из заблудившихся туристов. Его нашли в районе горы Магура-Жиде. Его состояние удовлетворительное.

Поиски же оставшегося туриста продолжились на вертолете Ми-8. Но к вечеру вертолет вернулся в Ивано-Франковск из-за ухудшения погодных условий в Карпатах.

Известно, что в целом за сутки заблудились в Карпатах 12 туристов и осталось найти последнего.