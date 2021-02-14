В Карпатах с помощью авиации ищут заблудившегося туриста

В Карпатах группы спасателей ищут заблудившегося туриста. Он пропал в районе горы Гемба.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Ранее в воскресенье, 14 февраля, спасателям удалось найти одного из заблудившихся туристов. Его нашли в районе горы Магура-Жиде. Его состояние удовлетворительное.
Поиски же оставшегося туриста продолжились на вертолете Ми-8. Но к вечеру вертолет вернулся в Ивано-Франковск из-за ухудшения погодных условий в Карпатах.
Известно, что в целом за сутки заблудились в Карпатах 12 туристов и осталось найти последнего.
Утром сообщалось, что в воскресенье в Карпатах сохраняется угроза схождения снежных лавин. Синоптики объявили третий уровень опасности.
Добавим, что с 12 февраля в Украине резко похолодало. В ночное время столбик термометра опустится ниже 10 градусов мороза на западе и севере страны.