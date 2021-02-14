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В Карпатах за допомогою авіації шукають заблукалого туриста

Новость на русском → Карпати, Неділя 14 лютого 2021 17:41
В Карпатах за допомогою авіації шукають заблукалого туриста Фото: підготовка пошукової операції (dsns.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

У Карпатах групи рятувальників шукають заблукалого туриста. Він пропав в районі гори Гемба.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Раніше в неділю, 14 лютого, рятувальникам вдалося знайти одного з туристів, що заблукали. Його знайшли в районі гори Магура-Жиде. Його стан задовільний.

Пошуки ж залишився туриста продовжилися на вертольоті Мі-8. Але до вечора вертоліт повернувся до Івано-Франківська через погіршення погодних умов в Карпатах.

Відомо, що в цілому за добу заблукали в Карпатах 12 туристів і залишилося знайти останнього.

Вранці повідомлялося, що в неділю в Карпатах зберігається загроза сходження снігових лавин. Синоптики оголосили третій рівень небезпеки.

Додамо, що з 12 лютого в Україні різко похолодало. Вночі стовпчик термометра опуститься нижче 10 градусів морозу, на заході та півночі країни.

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