В Карпатах за допомогою авіації шукають заблукалого туриста
У Карпатах групи рятувальників шукають заблукалого туриста. Він пропав в районі гори Гемба.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
Раніше в неділю, 14 лютого, рятувальникам вдалося знайти одного з туристів, що заблукали. Його знайшли в районі гори Магура-Жиде. Його стан задовільний.
Пошуки ж залишився туриста продовжилися на вертольоті Мі-8. Але до вечора вертоліт повернувся до Івано-Франківська через погіршення погодних умов в Карпатах.
Відомо, що в цілому за добу заблукали в Карпатах 12 туристів і залишилося знайти останнього.
Вранці повідомлялося, що в неділю в Карпатах зберігається загроза сходження снігових лавин. Синоптики оголосили третій рівень небезпеки.
Додамо, що з 12 лютого в Україні різко похолодало. Вночі стовпчик термометра опуститься нижче 10 градусів морозу, на заході та півночі країни.