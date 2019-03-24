В Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность

Погода в Украине в воскресенье, 24 марта: в Карпатах из-за дневного прогрева воздуха сохраняется снеголавинная опасность. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

ГСЧС сообщает, что сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

"По данным Укргидрометцентра, в связи с дневным прогревом воздуха, 24 марта в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Пресс-служба Укргидрометцентра также отметила, что 24 марта по состоянию на 8:00 в Киеве без осадков. Температура воздуха +5. Атмосферное давление 748 мм. рт. ст. Относительная влажность 46 %.

"В течение дня в Киеве возможен небольшой дождь, температура составит 7-9+ тепла",- говорится в сообщении.

Напомним, в Черниговской области в результате сильного ветра 22 марта без света остались 62 населенных пункта в 13 районах.