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В Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность

Новости » Общество    24.03.2019 - 10:15
В Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Повышенная опасность в горах ожидается 24 марта

Погода в Украине в воскресенье, 24 марта: в Карпатах из-за дневного прогрева воздуха сохраняется снеголавинная опасность. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

ГСЧС сообщает, что сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

"По данным Укргидрометцентра, в связи с дневным прогревом воздуха, 24 марта в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Пресс-служба Укргидрометцентра также отметила, что 24 марта по состоянию на 8:00 в Киеве без осадков. Температура воздуха +5. Атмосферное давление 748 мм. рт. ст. Относительная влажность 46 %.

"В течение дня в Киеве возможен небольшой дождь, температура составит 7-9+ тепла",- говорится в сообщении.

Напомним, в Черниговской области в результате сильного ветра 22 марта без света остались 62 населенных пункта в 13 районах.

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