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У Карпатах очікується значна сніголавинна небезпека

Новини » Суспільство    24.03.2019 - 10:15
У Карпатах очікується значна сніголавинна небезпека
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Підвищена небезпечність у горах очікується 24 березня

Погода в Україні у неділю, 24 березня: в Карпатах через денний прогрів повітря зберігається сніголавинна небезпека. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

ДСНС повідомляє, що зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рiвень). 

"За даними Укргідрометцентру, у зв’язку з денним прогрівом повітря, 24 березня у високогір’ї Закарпатської та Iвано-Франкiвської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рiвень)", - йдеться у повідомленні.

Прес-служба Укргідрометцентру також зазначила, що 24 березня станом на 8:00 у Києві без опадів. Температура повітря +5. Атмосферний тиск 748 мм. рт. ст. Відносна вологість 46 %.

"Протягом дня у Києві можливий невеликий дощ, температура становитиме 7-9+ тепла",- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Чернігівській області унаслідок сильного вітру 22 березня без світла лишились  62 населені пункти в 13 районах. 

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