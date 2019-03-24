У Карпатах очікується значна сніголавинна небезпека

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Підвищена небезпечність у горах очікується 24 березня

Погода в Україні у неділю, 24 березня: в Карпатах через денний прогрів повітря зберігається сніголавинна небезпека. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

ДСНС повідомляє, що зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рiвень).

"За даними Укргідрометцентру, у зв’язку з денним прогрівом повітря, 24 березня у високогір’ї Закарпатської та Iвано-Франкiвської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рiвень)", - йдеться у повідомленні.

Прес-служба Укргідрометцентру також зазначила, що 24 березня станом на 8:00 у Києві без опадів. Температура повітря +5. Атмосферний тиск 748 мм. рт. ст. Відносна вологість 46 %.

"Протягом дня у Києві можливий невеликий дощ, температура становитиме 7-9+ тепла",- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Чернігівській області унаслідок сильного вітру 22 березня без світла лишились 62 населені пункти в 13 районах.