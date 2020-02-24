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Спасатели со вчера ищут пропавших туристов в Карпатах

Новости » Происшествия     24.02.2020 - 11:05
Спасатели со вчера ищут пропавших туристов в Карпатах
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Связь с туристами отсутствует

В Карпатах спасатели проводят поиск заблудившей группы туристов из пяти человек в горах Закарпатской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отметили спасатели, группа туристов заблудилась в районе горы Петрос Раховского района 23 февраля около 19:05. Четверо из туристов 1993, 1994, 1996 и 2000 годов рождения являются жителями Киева, а один из них 1993 года рождения (руководитель группы) из Кременца Тернопольской области.

"Поисковая операция осложнялась темным временем суток, пушниной и значительной лавинной опасности. Во время прохождения по склону, одна из поисковых групп сорвала два снежные карнизы, поэтому в 4:35 поиски были приостановлены из-за опасности для спасателей. В 5:10 на связь со спасателями вышел руководитель группы и сообщил, что он отделился от группы и движется в сторону с. Богдан Раховского района. В 06:00 24 февраля поисковые работы восстановлено и сейчас спасатели движутся в сторону вероятного места нахождения туристов", - сообщили в ГСЧС.

К поисковым работам привлечены 15 спасателей и 3 единиц техники. Связь с заблудшими отсутствует.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что 23 февраля в Карпатах выпало более метра снега. В частности, большое количество снега зафиксировано в на снеголавинной станции Пожижевская, Плай и Драгобрат.

Также сообщалось, что горная поисково-спасательная часть Закарпатской области создала сервис для туристов, который поможет при необходимости их спасения. Перед походом в горы туристы могут зарегистрироваться на онлайн-сервисе. В случае если они не выйдут на связь в указанное время, спасатели отправят на их поиск.

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