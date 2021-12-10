В Карпатах из-за оттепели возможен сход лавин

В Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность. Сегодня в горах ожидается оттепель.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ГСЧС.
В связи с оттепелью 10 декабря в высокогорье Ивано-Франковской области, 10-11 декабря в высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 Уровень).
12-13 декабря, в связи со снегопадами, в горах Львовской области и в высокогорьях Ивано-Франковской и Закарпатской областей будет отмечаться значительная снеголавинная опасность (3 Уровень).