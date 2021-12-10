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У Карпатах через відлигу можливе сходження лавин

Автор: Анастасія Рокитна

В Карпатах очікується значна снiголавинна небезпека. Сьогодні в горах очікується відлига.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ДСНС.

У зв’язку з відлигою 10 грудня у високогір'ї Iвано-Франкiвської області, 10-11 грудня у високогір’ї Закарпатської області очікується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).

12-13 грудня, у зв’язку зі снігопадами, у горах Львівської області та у високогір’ях Івано-Франківської і Закарпатської областей відмічатиметься значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на ці вихідні.

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