В Карпатах открыли пункты обогрева из-за сильного мороза и снегопадов

Спасатели развернули мобильные пункты обогрева на четырех карпатских перевалах. Температура упала до -16 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.
По данным министерства, развернутые на перевалах:
"Люди могут согреться и отдохнуть в теплых палатках, выпить горячего чая, подзарядить мобильные телефоны. Также здесь размещена техника повышенной проходимости, чтобы, в случае необходимости, оказать помощь водителям", - отмечается в сообщении.
Всего для оказания помощи населению в пунктах обогрева на карпатских перевалах привлечено 4 единицы техники и 12 чрезвычайников.
Черногорский горный поисково-спасательный пост сообщает, что по состоянию на утро 4 декабря на г. Поп Иван Черногорский ясно, ветер юго-западной 3-5 м/с. Температура воздуха - 16 градусов мороза.
Напомним, спасатели предупредили, что в Карпатах температура воздуха опустится до -15 градусов. Также ожидается сильный снег ІІ уровня опасности. В ГСЧС просят путешественников и местных жителей не ходить в горы.