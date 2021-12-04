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У Карпатах відкрили пункти обігріву через сильний мороз та снігопади

Автор: Олександр Білоус

Рятувальники розгорнули мобільні пункти обігріву на чотирьох карпатських перевалах. Температура впала до -16 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

За даними міністерства, розгорнуті на перевалах:

  • Яблуницькому;
  • Буковецькому;
  • Кривопільському;
  • Вишківському.

"Люди можуть зігрітися та відпочити у теплих наметах, випити гарячого чаю, підзарядити мобільні телефони. Також тут розміщена техніка підвищеної прохідності, щоб, у разі необхідності, надати допомогу водіям", - зазначається в повідомленні.

Загалом для надання допомоги населенню у пунктах обігріву на карпатських перевалах залучено 4 одиниці техніки та 12 надзвичайників.

Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост повідомляє, що станом на ранок 4 грудня на г. Піп Іван Чорногірський ясно, вітер південно-західній 3-5 м/с. Температура повітря - 16 градусів морозу.

Нагадаємо, рятувальники попередили, що у Карпатах температура повітря опуститься до -15 градусів. Також очікується сильний сніг ІІ рівня небезпеки. У ДСНС просять мандрівників і місцевих жителів не ходити в гори.

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