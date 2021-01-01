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У Карпатах зупинився підйомник, рятувальники зняли 74 людини

Львівська область, П'ятниця 01 січня 2021 17:31
У Карпатах зупинився підйомник, рятувальники зняли 74 людини
Фото: роботи на підйомнику (dsns.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

В селі Славське у Львівській області сталася зупинка крісельного підйомника в Карпатах. Через аварію на пристрої залишилися 74 людини.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Зупинка підйомника на канатній дорозі трапилася з-за виходу з ладу трансформаторної підстанції вдень 1 січня. З-за цього на місце прибули рятувальники ДСНС і зайнялися евакуацією людей з нього.

В результаті роботи рятувальників зняли 74 людини, з яких 13 дітей і троє вагітних жінок.

Ведуться роботи по відновленню електропостачання підйомника.

30 грудня повідомлялося, що в Івано-Франківській області з-за сильного вітру без світла залишалися 6 населених пунктів. Ще в 23 спостерігалися проблеми з електропостачанням.

Крім цього, у Львові поліція завершила розслідування у відношенні 10 членів дільничної виборчої комісії за підозрою у фальсифікації на місцевих виборах. Обвинувальний акт щодо їх передали в суд.

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