В Карпатах объявили штормовое предупреждение: туристов просят не идти в горы

В Карпатах значительно ухудшатся погодные условия. Туристов просят отказаться от похода в горы.

Об этом сообщили на Facebook-странице снеголавинной ситуации в украинских Карпатах.

Так, погодные условия ухудшатся из-за прохождения серии фронтов циклонов с Атлантики со второй половины суток 22 декабря. Непогода сохранится и в течение 23-25 декабря. В этот период ожидаются сильные порывы ветра (до 16 м/с, на высокогорье - до 22 м/с), дождь с мокрым снегом (в горах на высокогорье снег, мокрый снег).

В связи с этим на высокогорье ожидается:

22-23 декабря - образования снежного покрова высотой - до 15 см (в основном восток Закарпатья, Ивано-Франковская область);

24 декабря - в связи с плюсовой температурой воздуха и дождями, снежный покров существенно уменьшится и практически полностью растает;

25 декабря - в результате новых осадков в виде мокрого снега и снега на высокогорье повторно образуется снежный покров высотой до 10 см.

"Настоятельно советуем воздержаться от походов в горы и на высокогорье", - сообщили синоптики.

Напомним, сегодня в Украине ухудшилась погода. Синоптики предупредили о снеге и тумане.

Также сообщалось, что на Западной Украине замерзло самое большое по площади высокогорное озеро - Синевир.