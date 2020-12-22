В Карпатах объявили штормовое предупреждение: туристов просят не идти в горы

В Карпатах значительно ухудшатся погодные условия. Туристов просят отказаться от похода в горы.
Об этом сообщили на Facebook-странице снеголавинной ситуации в украинских Карпатах.
Так, погодные условия ухудшатся из-за прохождения серии фронтов циклонов с Атлантики со второй половины суток 22 декабря. Непогода сохранится и в течение 23-25 декабря. В этот период ожидаются сильные порывы ветра (до 16 м/с, на высокогорье - до 22 м/с), дождь с мокрым снегом (в горах на высокогорье снег, мокрый снег).
В связи с этим на высокогорье ожидается:
"Настоятельно советуем воздержаться от походов в горы и на высокогорье", - сообщили синоптики.
Напомним, сегодня в Украине ухудшилась погода. Синоптики предупредили о снеге и тумане.
Также сообщалось, что на Западной Украине замерзло самое большое по площади высокогорное озеро - Синевир.