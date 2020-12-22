У Карпатах оголосили штормове попередження: туристів просять не йти в гори

У Карпатах значно погіршаться погодні умови. Туристів просять відмовитися від походу в гори.
Про це повідомили на Facebook-сторінці сніголавинної ситуації в українських Карпатах.
Так, погодні умови погіршаться через проходження серії фронтів, циклонів з Атлантики з другої половини доби 22 грудня. Негода збережеться і протягом 23-25 грудня. В цей період очікуються сильні пориви вітру (до 16 м/с, на високогір'ї - до 22 м/с), дощ з мокрим снігом (у горах на високогір'ї сніг, мокрий сніг).
У зв'язку з цим на високогір'ї очікується:
"Настійно радимо утриматися від походів у гори і високогір'я", - повідомили синоптики.
Нагадаємо, сьогодні в Україні погіршилася погода. Синоптики попередили про сніг і тумані.
Також повідомлялося, що на Західній Україні замерзло найбільше за площею високогірне озеро - Синевир.