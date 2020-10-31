ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Карпатах нашли заблудившихся из-за тумана туристов

Автор: Дмитрий Левицкий

В Карпатах сегодня из-за снега и тумана заблудились двое туристов, 1997 и 1999 годов рождения. Туристы сбились с маршрута в районе озера Несамовитое и не могли самостоятельно продолжить движение.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Для поиска туристов отправили четырех спасателей из поста "Заросляк". Почти в пол пятого истощенных туристов встретили у озера Несамовитое.

"Дали им горячий чай, в медицинской помощи они не нуждались. Спасатели обеспечили сопровождение туристов к НСБ "Заросляк", где туристы остались на ночлег", - рассказали в ГСЧС.

Напомним, сегодня метеорологи прогнозировали выпадение в Карпатах до 10 сантиметров снега. На высокогорье ожидали похолодание до 0 градусов.

Как писало РБК-Украина, 19 октября в Карпатах выпал снег. На горнолыжном курорте Драгобрат выпало около 5-7 сантиметров.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины туристыКарпаты