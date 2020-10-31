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У Карпатах розшукали заблукалих через туман туристів

Автор: Дмитро Левицький

У Карпатах сьогодні через сніг та туман заблукали двоє туристів, 1997 та 1999 років народження. Туристи збилися з маршруту в районі озера Несамовите та не могли самостійно продовжити рух.

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Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Для пошуку туристів відправили чотирьох рятувальників з посту "Заросляк". Близько о пів на п'яту виснажених туристів зустріли біля озера Несамовите.

"Надали їм гарячий чай, медичної допомоги вони не потребували. Рятувальники забезпечили супровід туристів до НСБ "Заросляк", де туристи залишились на ночівлю", - розповіли в ДСНС.

Нагадаємо, сьогодні метеорологи прогнозували випадіння у Карпатах до 10 сантиметрів снігу. На високогір'ї очікували похолодання до 0 градусів.

Як писало РБК-Україна, 19 жовтня у Карпатах випав сніг. На гірськолижному курорті Драгобрат випало близько 5-7 сантиметрів.

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