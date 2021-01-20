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У Карпатах знайшли туриста, зниклого в районі гори Гемба

Закарпатська область, Середа 20 січня 2021 21:29
У Карпатах знайшли туриста, зниклого в районі гори Гемба
Фото: турист в горах (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

У Карпатах близько 19:30 група рятувальників знайшла зниклого раніше під час спуску на лижах з гори Гемба туриста з Києва. Він у задовільному стані.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Туриста з Києва виявили поблизу с. Березники Свалявського району.

"За уточненими даними 1985 року народження, є жителем Києва", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 січня о 14:10 поблизу с. Пилипець під час катання на лижах на горі Гемба чоловік з'їхав з траси і втратив орієнтир. Деякий час з ним не було зв'язку.

Минулого тижня в Карпатах понад добу шукали заблукалого туриста. Його знайшли волонтери, які допомагали рятувальникам в пошуковій операції. Пошуки туриста ускладнювалися негодою.

20 січня у західних областях України прогнозували снігопади. Також синоптики попередили про сильні морози.

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