В Карпатах нашли потерявшегося подростка
Фото: в Карпатах нашли 12-летнего подростка (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Спасатели нашли подростка, который сегодня потерялся в Карпатах. Его состояние удовлетворительное.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"В 18:38 спасатели Ворохтянского поисково-спасательного отделения нашли заблудшего ребенка, состояние удовлетворительное, сопровождают к родителям", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня во время схождения с горя Хомяк потерялся 12-летний подросток.