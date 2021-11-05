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В Карпатах нашли потерявшегося подростка

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Пятница 05 ноября 2021 19:20
В Карпатах нашли потерявшегося подростка Фото: в Карпатах нашли 12-летнего подростка (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Спасатели нашли подростка, который сегодня потерялся в Карпатах. Его состояние удовлетворительное.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В 18:38 спасатели Ворохтянского поисково-спасательного отделения нашли заблудшего ребенка, состояние удовлетворительное, сопровождают к родителям", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня во время схождения с горя Хомяк потерялся 12-летний подросток.

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Карпаты Ивано-Франковская область
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