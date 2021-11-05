Отстал от родителей при схождении: в Карпатах ищут 12-летнего подростка

В пятницу, 5 октября, во время схождения с горя Хомяк потерялся 12-летний подросток. Он отстал от родителей.

Как сообщили в службе, сообщение о пропаже мальчика поступило в 15:30.

"Во время схода с горы Хомяк, вблизи села Татаров Ворохтянской ТО, отстал от родителей 12-летний мальчик, который с семьей приехал на отдых в село Микуличин из Мариуполя", - говорится в сообщении.

В ГСЧС сообщили, что около 10:00 семья вышла на гору Хомяк по "красному маршруту" со стороны КПП урочища "Женец", вблизи села Татаров и около 14:00 подросток побежал вперед и отбился от своих родителей.

Для поисков подростка создали две поисковые группы. Первая группа спасателей будет проводить поиски по "красному маршруту", а вторая - в кулуаре ручья Розскильский.

"Около 16:55 мальчик дозвонился спасателям, набрав номер экстренного вызова, и сообщил, что слева от него протекает ручей, а также сбросил координаты. В этом направлении уже двигалась поисково-спасательная группа", - говорится в сообщении.