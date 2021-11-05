У Карпатах знайшли загубленого підлітка
Фото: у Карпатах знайшли 12-річного підлітка (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Рятувальники знайшли підлітка, який сьогодні загубився в Карпатах. Його стан задовільний.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
"О 18: 38 рятувальники Ворохтянського пошуково-рятувального відділення знайшли заблукану дитину, стан задовільний, супроводжують до батьків", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні під час сходження з горя Хом'як загубився 12-річний підліток.