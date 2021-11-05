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У Карпатах знайшли загубленого підлітка

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П'ятниця 05 листопада 2021 19:20
У Карпатах знайшли загубленого підлітка Фото: у Карпатах знайшли 12-річного підлітка (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Рятувальники знайшли підлітка, який сьогодні загубився в Карпатах. Його стан задовільний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"О 18: 38 рятувальники Ворохтянського пошуково-рятувального відділення знайшли заблукану дитину, стан задовільний, супроводжують до батьків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні під час сходження з горя Хом'як загубився 12-річний підліток.

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Карпаты Івано-Франківська область
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