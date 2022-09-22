У Карпатах намело до 80 сантиметрів снігу та зійшла лавина (відео)

"Станом на 09:20, 22.09.2022 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 40 метрів, сніг. Вітер західній 7-8 м/с. Температура повітря -3°С", - повідомляє пошуково-рятувальний пост.

Тим часом рятувальники інформують про погіршення погодних умов у високогір'ї.

"Видимість обмежена, снігові перемети місцями до 80 см. Зафіксовано снігові зсуви на північно-східних схилах. Утримайтеся від виходів у високогір'я у найближчі дні", - йдеться в повідомленні Головного управління ДСНС в Івано-Франківській області.

Нагадаємо, що синоптики дали прогноз погоди на сьогодні, за яким частину України накриють дрібні дощі. При цьому у деяких областях знову похолоднішає.