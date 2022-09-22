ua ru
Чт, 22 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Дрібні дощі та осіння прохолода: прогноз погоди на сьогодні

Новость на русском →
Україна, Четвер 22 вересня 2022 07:00
Дрібні дощі та осіння прохолода: прогноз погоди на сьогодні Фото: 22 вересня погода в Україні буде дощовитою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 22 вересня, частину України накриють дрібні дощі. При цьому у деяких областях знову похолоднішає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні дощі очікуються у всіх західних та північних областях, а також у частині центральних регіонів. На решті території буде суха погода, можлива мінлива хмарність.

Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +6 +8 градусів, вдень +12 +14;
  • на заході вночі +6 +8, а вдень +12 +14 градусів;
  • у східних областях вночі +6 +8 градусів, вдень +16 +18;
  • на півдні країни вночі +7 +9, а вдень +16 +18 градусів;
  • у центральних областях вночі +6 +8 градусів, вдень +13 +16.

Дрібні дощі та осіння прохолода: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

У столиці та Київській області сьогодні буде волого. Київ накриє дрібний дощ. Вітер північно-західний з поривами до 10 м/с.

Температура вночі буде +7 +9 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть до +12 +14 градусів.

Дрібні дощі та осіння прохолода: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, вчора у Карпатах вирувала негода. На високогір'ї сніг насипало вище коліна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода в Києві Гідрометцентр
NEWS
Офіційно. Україна повернула з полону 215 військових, серед них "азовці"
Офіційно. Україна повернула з полону 215 військових, серед них "азовці"
DAILY
Блеф при поганій грі. Навіщо Путіну "референдуми" та мобілізація в Росії
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Блеф при поганій грі. Навіщо Путіну "референдуми" та мобілізація в Росії