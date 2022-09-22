Дрібні дощі та осіння прохолода: прогноз погоди на сьогодні

Фото: 22 вересня погода в Україні буде дощовитою (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сьогодні, 22 вересня, частину України накриють дрібні дощі. При цьому у деяких областях знову похолоднішає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні За даними синоптиків, сьогодні дощі очікуються у всіх західних та північних областях, а також у частині центральних регіонів. На решті території буде суха погода, можлива мінлива хмарність. Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря складатиме: у північних областях вночі +6 +8 градусів, вдень +12 +14;

на заході вночі +6 +8, а вдень +12 +14 градусів;

у східних областях вночі +6 +8 градусів, вдень +16 +18;

на півдні країни вночі +7 +9, а вдень +16 +18 градусів;

у центральних областях вночі +6 +8 градусів, вдень +13 +16. Погода в Києві У столиці та Київській області сьогодні буде волого. Київ накриє дрібний дощ. Вітер північно-західний з поривами до 10 м/с. Температура вночі буде +7 +9 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть до +12 +14 градусів.