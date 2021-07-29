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В Карпатах молния попала в туристов, есть пострадавшие

Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, около часа дня, в ГСЧС сообщили о том, что трое туристов пострадали в результате попадания молнии. Инцидент произошел в районе горы Круглая Боржавского хребта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Согласно данным службы, инцидент произошел когда группа из восьми человек двигалась в районе горы Круглая. В результате попадания молнии - пострадали три человека.

В 16:16 специалисты Воловецкой горной поисково-спасательной группы нашли пострадавших, оказали им первую помощь и доставили их в больницу в поселке городского типа Межгорье.

Сейчас известно, что спасательные работы продолжаются.

Фото: молния попала в трех туристов в Карпатах, есть пострадавшие (dsns.gov.ua)

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Закарпатская областьмолниятуристыпострадавшие