В Карпатах молния попала в туристов, есть пострадавшие

Согласно данным службы, инцидент произошел когда группа из восьми человек двигалась в районе горы Круглая. В результате попадания молнии - пострадали три человека.

В 16:16 специалисты Воловецкой горной поисково-спасательной группы нашли пострадавших, оказали им первую помощь и доставили их в больницу в поселке городского типа Межгорье.

Сейчас известно, что спасательные работы продолжаются.